Москва
Кафе Папа Вейдер
прогуляться, перекусить
Хочу сходить в эту кафешку. Люблю тематику ЗВ, а в этом месте ни разу не была🧐
От пользователя @Olka
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