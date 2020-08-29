Найдись подруга, есть ли желающие составить компанию на выходные погулять по городу, сходить в кафе вкусно покушать и пообщаться🙂

От пользователя @Helga07303

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Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

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