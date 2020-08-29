Москва
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
прогуляться, перекусить
Найдись подруга, есть ли желающие составить компанию на выходные погулять по городу, сходить в кафе вкусно покушать и пообщаться🙂
От пользователя @Helga07303
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