Москва
Из мск в Калмыкию и Дагестан кто может🙏🏻🥲
Ищу себе напарника, с кем можно поехать «в путешествие» из Москвы. Планировали с 11 по 16 мая с подругой поехать в Калмыкию, а оттуда в Дагестан на тур, но подруга сломала ногу(((
Пишите, если интересно🤗 А то ехать одной совсем не каеф, а у других знакомых уже есть планы или нет возможности😭
А здесь заодно можно познакомиться с новыми людьми и хорошо провести время)))
Если что, выходит чуть меньше 20к
В приложении первый раз, так что если есть какие-то баги - извините🙏🏻
От пользователя @Myst23
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