путешествия

Ищу себе напарника, с кем можно поехать «в путешествие» из Москвы. Планировали с 11 по 16 мая с подругой поехать в Калмыкию, а оттуда в Дагестан на тур, но подруга сломала ногу(((

Пишите, если интересно🤗 А то ехать одной совсем не каеф, а у других знакомых уже есть планы или нет возможности😭

А здесь заодно можно познакомиться с новыми людьми и хорошо провести время)))

Если что, выходит чуть меньше 20к

В приложении первый раз, так что если есть какие-то баги - извините🙏🏻