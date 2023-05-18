Москва
IT сообщество программистов и фрилансеров

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собрать компанию

Мы не токсичные, помогаем по разным вопросам, в том числе по релокации.

Чатик находится в slack, есть много каналов на разные темы.

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От пользователя @Jack

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