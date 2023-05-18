Москва
IT сообщество программистов и фрилансеров
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Мы не токсичные, помогаем по разным вопросам, в том числе по релокации.
Мы не токсичные, помогаем по разным вопросам, в том числе по релокации.
Чатик находится в slack, есть много каналов на разные темы.
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От пользователя @Jack
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