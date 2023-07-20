прогуляться, перекусить

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️

Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Сходить в парк или кафе

приглашаю в наше уютное коммьюнити для общения и новых друзей)

прогуляться по Москве и отлично провести время

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!