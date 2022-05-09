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Москва
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

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собрать компанию

Дружба, общение, поддержка, на природу с палатками, на пляж, прогулки по Москве, квесты и тд, все что хочется можем организовать, главное желание)

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