Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

пообщаться

О себе: люблю шутить, смеяться (черный юмор приветствую), общаться в сети голосовыми (длинными тоже обожаю и слушать 😆), гулять по паркам, красивым улочкам Москвы и фоткать всё, обожаю болтать на любые темы, все обсуждать) могу поддержать в трудную минуту и дать совет

Если подружимся, будем выбираться с тобой в парки, кафешки, кальянные, выставки, музеи, квесты и тд)

Для начала конечно хотелось бы познакомиться, пообщаться онлайн и потом увидеться и круто провести время)

Если во всем этом увидела себя-пиши и го знакомиться 😉