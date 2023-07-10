⬅️ Посмотреть ещё события в городе Москва

Москва
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

фото пользователя Tanya96
пообщаться

О себе: люблю шутить, смеяться (черный юмор приветствую), общаться в сети голосовыми (длинными тоже обожаю и слушать 😆), гулять по паркам, красивым улочкам Москвы и фоткать всё, обожаю болтать на любые темы, все обсуждать) могу поддержать в трудную минуту и дать совет
Если подружимся, будем выбираться с тобой в парки, кафешки, кальянные, выставки, музеи, квесты и тд)
Для начала конечно хотелось бы познакомиться, пообщаться онлайн и потом увидеться и круто провести время)
Если во всем этом увидела себя-пиши и го знакомиться 😉

Посмотреть профиль @Tanya96
маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя mjhgfdsa
маленькое фото пользователя Alex_hase
маленькое фото пользователя angel1920
маленькое фото пользователя Nasya_k
маленькое фото пользователя Conejito243
маленькое фото пользователя Anastasia23
маленькое фото пользователя ViktoriiaV
маленькое фото пользователя Elsman
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя Irina_pil
маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя Dasha_b
маленькое фото пользователя Kapata_i
маленькое фото пользователя MyWay
маленькое фото пользователя Mechta431
маленькое фото пользователя Katrin12
маленькое фото пользователя Ju13
маленькое фото пользователя vekor
маленькое фото пользователя Vaselina
маленькое фото пользователя Ju.Gi
маленькое фото пользователя 123olesya
маленькое фото пользователя L_pub
маленькое фото пользователя SaySasha
маленькое фото пользователя Sobratika
маленькое фото пользователя annykoles
маленькое фото пользователя Julya16000
маленькое фото пользователя Vera02love04
маленькое фото пользователя Mariska2711
маленькое фото пользователя niksa.a
маленькое фото пользователя Lymi
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Valeri_Funda
маленькое фото пользователя Anastasiia17
маленькое фото пользователя Myllatkka
маленькое фото пользователя Miilstarr
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя Alinka_451
маленькое фото пользователя Galina2207
маленькое фото пользователя Ksys
40 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Polly98

Москва → другое

покататься на великах)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Vasilek23

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу/друга, с которыми можно просто прогуляться с чашечкой кофе

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя liincheg

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг!

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Caterina

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя pblhok

Москва → другое

Если бы мы жили в океане, кем бы ты в нём была?

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу душевные интересные знакомства 🖤

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя is.ap

Москва → прогуляться, перекусить

Поговорим?

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Anomaly

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Nastysha640

Москва → прогуляться, перекусить

Просто грустно

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя Vita_Victoria

Москва → прогуляться, перекусить

Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Ezza

Москва → другое

Пообщаться)

Откликнулось 25 участников

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!