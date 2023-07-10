Москва
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
О себе: люблю шутить, смеяться (черный юмор приветствую), общаться в сети голосовыми (длинными тоже обожаю и слушать 😆), гулять по паркам, красивым улочкам Москвы и фоткать всё, обожаю болтать на любые темы, все обсуждать) могу поддержать в трудную минуту и дать совет
Если подружимся, будем выбираться с тобой в парки, кафешки, кальянные, выставки, музеи, квесты и тд)
Для начала конечно хотелось бы познакомиться, пообщаться онлайн и потом увидеться и круто провести время)
Если во всем этом увидела себя-пиши и го знакомиться 😉
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