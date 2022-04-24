Москва
Ищу веселую компанию для совместного отдыха

фото пользователя Eksterina85
прогуляться, перекусить

От пользователя @Eksterina85

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя inna_92
Москва → Другое

Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Сходить в кальянную 🤍

маленькое фото пользователя Daria20
Москва → Другое

Общение, друзей.

маленькое фото пользователя Verushka
Москва → Другое

Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

маленькое фото пользователя Polly
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя terra_incognita
Москва → Другое

Прогуляться по центру Москвы

маленькое фото пользователя Besa
Москва → Другое

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

маленькое фото пользователя Nageisha
Москва → Другое

Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

маленькое фото пользователя KaterinaKatya
Москва → Другое

Сходить в бар и потанцевать

маленькое фото пользователя O_stea
Москва → Другое

Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Провести вместе вечер

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!