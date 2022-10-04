Хочется создать компанию где можно общаться, обмениваться опытом/знаниями друг с другом, пользоваться бартером (т.е. помогать/поддерживать друг друга в чем-то)

От пользователя @IAMDelica

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Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

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