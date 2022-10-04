Москва
Ищу творческих людей для дальнейшего общения (в соц.сетях)
Хочется создать компанию где можно общаться, обмениваться опытом/знаниями друг с другом, пользоваться бартером (т.е. помогать/поддерживать друг друга в чем-то)
От пользователя @IAMDelica
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погулять по москве, болтать обо всём на свете
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Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
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Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
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