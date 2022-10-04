Москва
Ищу творческих людей для дальнейшего общения (в соц.сетях)

фото пользователя IAMDelica
собрать компанию

Хочется создать компанию где можно общаться, обмениваться опытом/знаниями друг с другом, пользоваться бартером (т.е. помогать/поддерживать друг друга в чем-то)

От пользователя @IAMDelica

5 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя DianaGn
Москва → Другое

погулять по москве, болтать обо всём на свете

маленькое фото пользователя Mell
Москва → Другое

Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

маленькое фото пользователя Milena8888
Москва → Другое

Просто поболтать о разном

маленькое фото пользователя inna_92
Москва → Другое

Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

маленькое фото пользователя Ksu_ksusha
Москва → Другое

Найти подруг/у

маленькое фото пользователя kushner
Москва → Другое

Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

маленькое фото пользователя R12l
Москва → Другое

Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

маленькое фото пользователя Lana_Arbis
Москва → Другое

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

маленькое фото пользователя Djony
Москва → Другое

Прогулки Крылатское

маленькое фото пользователя Nata76
Москва → Другое

Общение, дружба

маленькое фото пользователя Karinella
Москва → Другое

Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!