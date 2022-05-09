Ну что, дружочек, где ты? Мечтаю вместе с тобой шутить и плакать от смеха, делиться секретами, пить винишко, играть в настолки и гулять до утра Человеку нужен человек 🥺

От пользователя @bldkv_a

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