Москва
Ищу тебя, подруга💥

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прогуляться, перекусить

Ну что, дружочек, где ты?
Мечтаю вместе с тобой шутить и плакать от смеха, делиться секретами, пить винишко, играть в настолки и гулять до утра
Человеку нужен человек 🥺

От пользователя @bldkv_a

12 участников
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