Москва
Ищу тебя, подруга💥
Ну что, дружочек, где ты?
Мечтаю вместе с тобой шутить и плакать от смеха, делиться секретами, пить винишко, играть в настолки и гулять до утра
Человеку нужен человек 🥺
От пользователя @bldkv_a
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Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
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