для переезда в Сочи и совместной аренды жилья ☺️кто собирается уезжать из серой Москвы отзовитесь, вдвоём веселее

От пользователя @AlenkaAS

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