Москва
Ищу соседку-попутчицу
путешествия
для переезда в Сочи и совместной аренды жилья ☺️кто собирается уезжать из серой Москвы отзовитесь, вдвоём веселее
От пользователя @AlenkaAS
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