Москва
Ищу соседку-попутчицу

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путешествия

для переезда в Сочи и совместной аренды жилья ☺️кто собирается уезжать из серой Москвы отзовитесь, вдвоём веселее

От пользователя @AlenkaAS

2 участника
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