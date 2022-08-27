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От пользователя @wxxy_xy

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Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

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