Москва
Ищу с кем поиграть в настольный теннис
прогуляться, перекусить
Умение играть необязательно)
От пользователя @Rattt
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