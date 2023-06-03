Москва
Ищу с кем поиграть в настольный теннис

фото пользователя Rattt
прогуляться, перекусить

Умение играть необязательно)

От пользователя @Rattt

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя A_tilki
Москва → Другое

Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

маленькое фото пользователя Dariana
Москва → Другое

Ищу подружку🥹

маленькое фото пользователя Winter
Москва → Другое

Найти неадекватных подруг с весельцой

маленькое фото пользователя christinaa4
Москва → Другое

Девкиии, я за любой кипишь

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Очень скучно

маленькое фото пользователя Natalie29
Москва → Другое

Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Провести вместе вечер

маленькое фото пользователя Valeriniya
Москва → Другое

Поиграть в компьютерные игры

маленькое фото пользователя VikaOrdynskaya
Москва → Другое

Ищу подруг🧘🏻‍♀️

маленькое фото пользователя wuteshur
Москва → Другое

пообщаемся?🧸

маленькое фото пользователя OLidia
Москва → Другое

Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

маленькое фото пользователя Sibirka
Москва → Другое

Ищу друзей для общения онлайн

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!