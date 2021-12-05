прогуляться, перекусить

От пользователя @Anya199

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Пообщаться с друг другом

Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

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