Москва
Ищу с кем можно сходить в Мутабор на Nikita Zabelin: Tesla
прогуляться, перекусить
От пользователя @Anya199
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Москва → Другое
Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня
Москва → Другое
Го пить кофе или гулять
Москва → Другое
Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"
Москва → Другое
Ищу друзей/подруг
Москва → Другое
Сходить в парк "Сиреневый сад"
Москва → Другое
Все начинается с малого
Москва → Другое
Пообщаться с друг другом
Москва → Другое
Человеку нужен человек!😉
Москва → Другое
Настольные игры ♟️🎲
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Москва → Другое
кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!