Москва
Ищу с кем можно гулять и болтать на выхах и после работы, топ контент
прогуляться, перекусить
От пользователя @Alex0000
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Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅
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Простое, лёгкое общение на любые темы)
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Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
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