Москва
Ищу рыбаков 😆
прогуляться, перекусить
Очень нравится рыбалка, но сгонять не с кем, может есть кто-то, кому это тоже нравится? (исключительно дружеское общение для хорошего времяпровождения)
От пользователя @IliyaGvard
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Рина, 25 лет., Москва
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