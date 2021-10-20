Москва
Ищу рыбаков 😆

фото пользователя IliyaGvard
прогуляться, перекусить

Очень нравится рыбалка, но сгонять не с кем, может есть кто-то, кому это тоже нравится? (исключительно дружеское общение для хорошего времяпровождения)

От пользователя @IliyaGvard

3 участника
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