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От пользователя @Nika_deliche

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Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

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Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

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