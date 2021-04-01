Москва
Ищу попутчика в Дубай

фото пользователя Keff
прогуляться, перекусить

Вылет в октябре, на 7-8 ночей.

От пользователя @Keff

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Kris1202
Москва → Другое

Найти подругу 🥹

маленькое фото пользователя xtreevy
Москва → Другое

Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

маленькое фото пользователя Alena_Ryu
Москва → Другое

Поговорить на любую тему)

маленькое фото пользователя Polka587
Москва → Другое

Общение онлайн)

маленькое фото пользователя Katya.sova
Москва → Другое

Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

маленькое фото пользователя Loonariss
Москва → Другое

Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.

маленькое фото пользователя persiq
Москва → Другое

Провожу исследование - почему ты здесь? :)

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Пенная вечеринка + кино под открытым небом

маленькое фото пользователя Anastasya
Москва → Другое

Погулять где-нибудь в Москве

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Бунинские луга

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя Sofiaster
Москва → Другое

Random 7/7

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!