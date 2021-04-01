Вылет в октябре, на 7-8 ночей.

От пользователя @Keff

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Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

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