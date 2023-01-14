Москва
Ищу попутчицу на лето
Отпуск с 28 июля по 19 августа. За границу: Европа, куба, Мальдивы, шри ланка, тай. В идеале позитивную попутчицу от 25, прогулки, экскурсии, море, много фото )
От пользователя @VeronikaLeu
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