Отпуск с 28 июля по 19 августа. За границу: Европа, куба, Мальдивы, шри ланка, тай. В идеале позитивную попутчицу от 25, прогулки, экскурсии, море, много фото )

От пользователя @VeronikaLeu

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