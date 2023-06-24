Девочки, 18-24, давайте общаться 😄потом можно будет погулять по Москве, пофоткаться, на пикник сходить, в кинотеатр под открытым небом вот очень хочу))

От пользователя @Dushulua

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Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Может поговорим?

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