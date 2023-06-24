Москва
Ищу подружку в Москве для общения и прогулок по центру города

фото пользователя Dushulua
собрать компанию

Девочки, 18-24, давайте общаться 😄потом можно будет погулять по Москве, пофоткаться, на пикник сходить, в кинотеатр под открытым небом вот очень хочу))

От пользователя @Dushulua

3 участника
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