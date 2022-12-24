Москва
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)

фото пользователя Annaa.demoreal
прогуляться, перекусить

Привет!
Хочу найти подружек , чтобы в уютной атмосфере сидеть в кафешка , барах. Поговорить , сходить на пикник :) съездить пофоткаться или организовать фотосессию ))

От пользователя @Annaa.demoreal

21 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Nutaamv
Москва → Другое

Прогуляться и перекусить

маленькое фото пользователя Qwertyui1990
Москва → Другое

Всем привет

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Потестить групповые чаты

маленькое фото пользователя lisa55
Москва → Другое

Хочу подружиться

маленькое фото пользователя te.v.ka
Москва → Другое

Сходить на standup

маленькое фото пользователя Kotletkin
Москва → Другое

Покурить кальян вечером

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

маленькое фото пользователя Sopha
Москва → Другое

Ищу подругу🌻

маленькое фото пользователя Irina_love
Москва → Другое

Знакомиться

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!