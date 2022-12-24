Привет! Хочу найти подружек , чтобы в уютной атмосфере сидеть в кафешка , барах. Поговорить , сходить на пикник :) съездить пофоткаться или организовать фотосессию ))

От пользователя @Annaa.demoreal

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