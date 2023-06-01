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Москва
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)

фото пользователя Annaa.demoreal
прогуляться, перекусить

Привет!
Хочу найти подружек , чтобы в уютной атмосфере сидеть в кафешка , барах. Поговорить , сходить на пикник :) съездить пофоткаться или организовать фотосессию ))

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18 участников
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