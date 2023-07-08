Москва
ищу подружку ходить вместе на йогу и прочее
прогуляться, перекусить
всякие эктив ивенты, йога, прогулки , фестивали
От пользователя @Alinochka
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