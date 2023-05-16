Прогулки, интересные места, походы в заведения и просто болтать обо всем🖤ну и конечно же фотографировать друг друга 😅🖤люблю кальян и активность

От пользователя @LanaS

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Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

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