Москва
Ищу подружку🖤
прогуляться, перекусить
Прогулки, интересные места, походы в заведения и просто болтать обо всем🖤ну и конечно же фотографировать друг друга 😅🖤люблю кальян и активность
От пользователя @LanaS
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