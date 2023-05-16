Москва
Ищу подружку🖤

фото пользователя LanaS
прогуляться, перекусить

Прогулки, интересные места, походы в заведения и просто болтать обо всем🖤ну и конечно же фотографировать друг друга 😅🖤люблю кальян и активность

От пользователя @LanaS

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Kitti_de
Москва → Другое

Сходить пофоткаться, перекусить

маленькое фото пользователя Kkravets_va
Москва → Другое

Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

маленькое фото пользователя Lily
Москва → Другое

Прогуляться по Artplay и попить кофе.

маленькое фото пользователя Darya96
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Akhmed
Москва → Другое

Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

маленькое фото пользователя Olga777
Москва → Другое

Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

маленькое фото пользователя Mina
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Anastasiya_She
Москва → Другое

Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя KaterinaKatya
Москва → Другое

Сходить в бар и потанцевать

маленькое фото пользователя ViktoriLisa22
Москва → Другое

Слабо пойти гулять прям сейчас

маленькое фото пользователя Vikki
Москва → Другое

прогуляться по мск)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!