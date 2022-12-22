Москва
Ищу подружку
прогуляться, перекусить
Предлагаю провести совместное время в красивом рестике/кофейне и сходить прогуляться 🫶🏼
От пользователя @Diana_caxxap
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