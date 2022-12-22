Предлагаю провести совместное время в красивом рестике/кофейне и сходить прогуляться 🫶🏼

От пользователя @Diana_caxxap

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Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

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