Приветики кисули, мне 20 живу в Москве Очень хочу найти подружку для классного провождения времени вместе🥰

От пользователя @Yanotik

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Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

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