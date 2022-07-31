прогуляться, перекусить

От пользователя @anna_.6

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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