Москва
Ищу подружку🥹

фото пользователя Dariana
прогуляться, перекусить

Мне 21, общительная до ужаса,но недавно переехала в Москву и не успела обзавестись друзьями😅 Буду рада такой же активной и открытой))) Чем заняться найдем точно (я за любой движ, как говорится😂)

От пользователя @Dariana

21 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Akhmed
Москва → Другое

Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя livi
Москва → Другое

Ищу подружку 💕

маленькое фото пользователя Natali2000
Москва → Другое

Хочу найти друга, подругу

маленькое фото пользователя Llnchss
Москва → Другое

Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

маленькое фото пользователя Tata007
Москва → Другое

Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

маленькое фото пользователя Ezza
Москва → Другое

Пообщаться)

маленькое фото пользователя Tanushka
Москва → Другое

Ищу компанию и друзей 33+

маленькое фото пользователя Lily
Москва → Другое

Прогуляться по Artplay и попить кофе.

маленькое фото пользователя alinblinl
Москва → Другое

Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

маленькое фото пользователя themone8
Москва → Другое

Провести тематическую вечеринку

маленькое фото пользователя jusless
Москва → Другое

Поиграем в кс или другие игры 👺

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!