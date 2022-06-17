Мне 21, общительная до ужаса,но недавно переехала в Москву и не успела обзавестись друзьями😅 Буду рада такой же активной и открытой))) Чем заняться найдем точно (я за любой движ, как говорится😂)

От пользователя @Dariana

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Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Ищу компанию и друзей 33+

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

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