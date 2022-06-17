Москва
Ищу подружку🥹
Мне 21, общительная до ужаса,но недавно переехала в Москву и не успела обзавестись друзьями😅 Буду рада такой же активной и открытой))) Чем заняться найдем точно (я за любой движ, как говорится😂)
От пользователя @Dariana
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Хочу найти друга, подругу
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
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Пообщаться)
Ищу компанию и друзей 33+
Прогуляться по Artplay и попить кофе.
Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
Провести тематическую вечеринку
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