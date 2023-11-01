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Москва — Ищу подружку :3

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прогуляться, перекусить

Я за любой движ - на выставки, в театры, квесты, играть в настолки, пробовать что-то новое , классно и интересно проводить время , если ты тоже - велком)

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