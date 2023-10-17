Москва — Ищу подружек в Москве 💁🏼♀️ от Polyaa, 17.10.23
Хочу найти подружек в Москве, я за любой движ, можем сходить в бар, можем на выставку/музей/ уютный ресторан.
Ещё круче будет найти компанию девочек 💅
Покрысчтничать за бокальчиком вина.
Я человек открытый, разносторонний, и постоянно нахожу для себя что-то новое и интересное 😌
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