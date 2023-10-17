⬅️ Посмотреть ещё события в городе Москва

Москва — Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️ от Polyaa, 17.10.23

фото пользователя Polyaa
прогуляться, перекусить

Хочу найти подружек в Москве, я за любой движ, можем сходить в бар, можем на выставку/музей/ уютный ресторан.

Ещё круче будет найти компанию девочек 💅
Покрысчтничать за бокальчиком вина.

Я человек открытый, разносторонний, и постоянно нахожу для себя что-то новое и интересное 😌

Посмотреть профиль @Polyaa
маленькое фото пользователя Pbrk
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Nastyshaa
маленькое фото пользователя coolboysdontcry
маленькое фото пользователя Dashulka
маленькое фото пользователя Evgeniia2314
маленькое фото пользователя Alena_SM
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя Nataliesss
маленькое фото пользователя Anna14
маленькое фото пользователя Zukhra
маленькое фото пользователя vikule4ka_00
маленькое фото пользователя Erzsebet
маленькое фото пользователя Sveety
маленькое фото пользователя Viera
маленькое фото пользователя Angelina_mint
маленькое фото пользователя Chermaryy
маленькое фото пользователя KarinaKarolina
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя Konsona
маленькое фото пользователя kat_rin
маленькое фото пользователя 26Ksenia26
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя Daria1607
маленькое фото пользователя Valentina_r
маленькое фото пользователя Nadejda
маленькое фото пользователя Pobeda
маленькое фото пользователя Meri_1994
31 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя kushner

Москва → активный отдых

Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri

Москва → пообщаться

Девочки давайте дружить 🩷

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Viktoria_v

Москва → пообщаться

Знакомство для дружбы

Откликнулось 67 участников

маленькое фото пользователя Julya16000

Москва → сходить на мероприятие

На выставку, в парк

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Muni

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу дружить

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя tatyana.lav

Москва → прогуляться, перекусить

дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Anutka

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу/друга поговорить о сокравенном

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Nastysha640

Москва → прогуляться, перекусить

Просто грустно

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Alen

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Aira_S

Москва → пообщаться

Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя ariabuz

Москва → пообщаться

Найти родную душу для общения, поддержки

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя Valeria0

Москва → другое

Найти подругу для совместных походов куда угодно

Откликнулось 27 участников

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!