Москва
Ищу подружек, мне 23 года
прогуляться, перекусить
Ищу компанию, живу, если что в Алтуфьево/Бибирево, но не принципиально. Буду рада новым знакомствам
От пользователя @Natashall
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