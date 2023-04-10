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От пользователя @Nastya3000

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Сходить на standup

Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Ищу тебя, подруга💥

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