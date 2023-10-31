Ищу компанию для общения, прогулок, перекусить и культурного отдыха :)

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Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Москва → Другое Много друзей и общения!)

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