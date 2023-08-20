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Москва
Ищу подружек 🫶🏼

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В Москве уже 4 года, но подружек не нашла. Хотелось бы найти родственную душу, с которой можно обсудить любые темы, прогуляться по Москве, сходить в кафе и на выставки или погулять с 🐶

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