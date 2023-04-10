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Москва
Ищу подругу/друга, с которыми можно просто прогуляться с чашечкой кофе

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прогуляться, перекусить

Курение, алкоголь, ночные клубы - не моё. Хочется теплого, веселого, открытого дружеского общения. Эмпатичная, любящая жизнь.

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