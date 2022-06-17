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От пользователя @Svetta

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Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

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