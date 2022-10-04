Москва
Ищу подругу/друга для ежедневного общения
прогуляться, перекусить
Мы можем заниматься любым творчеством, разговаривать 24/7, поддерживать друг друга. Гулять где угодно, ходить в кино и кафешки.
От пользователя @Iness
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Гулять болтать
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы
Москва → Другое
Ищу подружку❤️🩹
Москва → Другое
Пообщаться, может и найти свою половинку
Москва → Другое
Классно проводить время друг с другом
Москва → Другое
Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)
Москва → Другое
Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го
Москва → Другое
познакомиться
Москва → Другое
Поиграем в кс или другие игры 👺
Москва → Другое
по общаться
Москва → Другое
Хочется пообщаться) возможно найти подругу)
Москва → Другое
Сходить в парк "Сиреневый сад"
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!