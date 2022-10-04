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От пользователя @Iness

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Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

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