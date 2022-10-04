Москва
Ищу подругу/друга для ежедневного общения

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прогуляться, перекусить

Мы можем заниматься любым творчеством, разговаривать 24/7, поддерживать друг друга. Гулять где угодно, ходить в кино и кафешки.

От пользователя @Iness

17 участников
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