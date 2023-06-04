Рассматриваю Турцию, Дубай, Грузию, Абхазию и твой вариант. Я почти не пью, не курю, люблю 50/50 совмещать активный отдых с тюленьим, т.е. и экскурсии и позагорать на пляже. Будет здорово, если наши взгляды совпадут)

От пользователя @KristinaSherry

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Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

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