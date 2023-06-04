Москва
Ищу подругу слетать на отдых заграницу
Рассматриваю Турцию, Дубай, Грузию, Абхазию и твой вариант. Я почти не пью, не курю, люблю 50/50 совмещать активный отдых с тюленьим, т.е. и экскурсии и позагорать на пляже. Будет здорово, если наши взгляды совпадут)
От пользователя @KristinaSherry
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