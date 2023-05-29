Москва
Ищу подругу прогуляться по парку потом где нибудь попить кофе.

прогуляться, перекусить

От пользователя @Asida

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
Москва → Другое

Человеку нужен человек!😉

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

маленькое фото пользователя Tomi5
Москва → Другое

Общение и прогулки

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

маленькое фото пользователя lisa55
Москва → Другое

Хочу подружиться

маленькое фото пользователя Alina91
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Dalllos
Москва → Другое

Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

маленькое фото пользователя OLidia
Москва → Другое

Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

маленькое фото пользователя Kirill.a.p
Москва → Другое

Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

маленькое фото пользователя Manul
Москва → Другое

Погулять, выпить кофе, пофоткаться

маленькое фото пользователя Oksi93
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Провести вместе вечер

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!