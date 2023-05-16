Москва
Ищу подругу для встреч в красивых местах, пофоткать друг друга 🎀

фото пользователя KristinaSherry
собрать компанию

Посидеть в кафе, вкусно поесть, пообщаться

От пользователя @KristinaSherry

9 участников
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