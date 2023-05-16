От пользователя @KristinaSherry

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Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Пообщаться с друг другом

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

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