Москва
Ищу подругу для встреч в красивых местах, пофоткать друг друга 🎀
собрать компанию
Посидеть в кафе, вкусно поесть, пообщаться
От пользователя @KristinaSherry
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