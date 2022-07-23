Москва
Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

фото пользователя Eli_grf
прогуляться, перекусить

Хочу вместе гулять, посещать атмосферные кофейни и рестораны, просто фотографироваться

От пользователя @Eli_grf

16 участников
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