Москва
Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀
прогуляться, перекусить
Хочу вместе гулять, посещать атмосферные кофейни и рестораны, просто фотографироваться
От пользователя @Eli_grf
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