Хотелось бы найти подругу с таким же тупым юмором как и у меня. Будем скидывать друг другу мемы и обсуждать все вокруг

От пользователя @Laranka

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Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

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