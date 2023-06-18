Москва
Ищу подругу. Для общения онлайн и встреч.
пообщаться
Хотелось бы найти подругу с таким же тупым юмором как и у меня. Будем скидывать друг другу мемы и обсуждать все вокруг
От пользователя @Laranka
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Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂
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