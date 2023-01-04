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От пользователя @Karinella

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Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое Выпить винца в баре

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

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