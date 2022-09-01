Москва
Ищу подругу , чтобы гулять, болтать и курить кальян

фото пользователя Valeria_B
другое

Лето начинается , веранды открылись , хочу курить кальян на веранде(если плохая погода, то в заведении ), болтать и тд

От пользователя @Valeria_B

6 участников
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