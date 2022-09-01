Лето начинается , веранды открылись , хочу курить кальян на веранде(если плохая погода, то в заведении ), болтать и тд

От пользователя @Valeria_B

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!