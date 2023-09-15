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Москва — Ищу подругу, буду отличным другом, собеседником

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прогуляться, перекусить

Так как постоянно работаю, я бы в свободное время сходила бы прогуляться. Почти ни где не была, места не знаю, а хотелось бы попить вкусного кофе или попробовать что-то новое )

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15 участников
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