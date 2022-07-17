Москва
Ищу подругу🫶🏼

фото пользователя Munisa
прогуляться, перекусить

Можем посидеть за чашечкой кофе, прогуляться

От пользователя @Munisa

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Janna72
Москва → Другое

Ищу подругу выпить вина 😅

маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое

Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

маленькое фото пользователя Sveety
Москва → Другое

Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

познакомиться

маленькое фото пользователя Natashall
Москва → Другое

Пойти погулять

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

маленькое фото пользователя Julia1985
Москва → Другое

Ищу друга по переписке

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу, 27+

маленькое фото пользователя Oksana_16
Москва → Другое

Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

маленькое фото пользователя lina05
Москва → Другое

по общаться

маленькое фото пользователя GYFF
Москва → Другое

Ищу друзей

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!