Компаньона для общения, встреч, прогулок по Москве, и времяпровождения за кофе)

От пользователя @JuliyaJull

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Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Устроить так называемую пижамную вечеринку

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

Москва → Другое Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

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