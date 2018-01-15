прогуляться, перекусить

От пользователя @Lidiya_500

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Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Погулять по Екатерининскому парку

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

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