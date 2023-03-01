хотелось бы вместе сходить куда-нибудь,на мастер-класс или в бар,разницы нет)

От пользователя @Ovsyanka

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