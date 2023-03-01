Москва
ищу подругу!
сходить на мероприятие
хотелось бы вместе сходить куда-нибудь,на мастер-класс или в бар,разницы нет)
От пользователя @Ovsyanka
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