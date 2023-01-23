Москва
ищу подругу 😉

фото пользователя elnara
прогуляться, перекусить

Приветик, ищу подругу ) Мне 20 , учусь и работаю в медицине , очень хочется найти человека с общими интересами , обожаю разговаривать на тему психологии , да и вообще по душам )))

От пользователя @elnara

2 участника
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