Приветик, ищу подругу ) Мне 20 , учусь и работаю в медицине , очень хочется найти человека с общими интересами , обожаю разговаривать на тему психологии , да и вообще по душам )))

От пользователя @elnara

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Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

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